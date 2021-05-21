وخلال لقائها بالوفد الأمنى المصرى أبدت الفصائل الفلسطينية شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة على التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزه.

القاهرة - سامية سيد - بدأ الوفد الأمنى المصرى مباحثاته بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه أمس الخميس برعاية مصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية للوفد المصرى: شكرا مصر والرئيس السيسى على رعايته وقف إطلاق النار وفتح المعبر والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012