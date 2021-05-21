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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سوهاج

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القاهرة - سامية سيد - لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "قنا_ سوهاج" ونقلهم إلي مستشفي قنا العام.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا سوهاج.

وأسفر الحادث عن مصرع "رشا محمد"، و"محمد علي"، وشقيقيه "سيد" و"مها"، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب السيارة الملاكي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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