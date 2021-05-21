شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: مصر نجحت فى تحقيق هدنة بين اسرائيل وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "كورييرى" الإيطالية إن بعد 11 يوما من النزاع بدأت الهدنة ووقف اطلاق النار بين اسرائيل وفلسطين بعد أن نجحت مصر فى تحقيق الهدنة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الامريكى جو بايدن توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره الواضح فى الهدنة التى وصفها بأنها فرصة حقيقية لإحراز تقدم بعد الصراع.



وكانت وكالة أنسا الإيطالية أشادت بقرار مصر فتح حدودها البرية مع غزة وإرسال عشرات من سيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطنيين وعلاجهم.

هو الممر الوحيد من القطاع إلى العالم الخارجى الذى لا تسيطر عليه اسرائيل، وعلى الرغم من أن المعبر يظل عادة مغلقا فى أيام العطلات الرسمية ، وكان فى هذا الوقت الاحتفال بعيد الفطر ، إلاا أن مصر قررت فتحه لمساعدة الفلسطنيين.



وذكر مصدر طبى أن مصر أرسلت 16 سيارة إسعاف الى غزة لنقل المصابين من القصف الاسرائيلى لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.



كما رحب الاتحاد الأوروبى بوقف اطلاق النار فى قطاع غزة وتعزيز الجهود من أجل حل قياسى طويل الأمد لحل الازمة.