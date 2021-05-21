شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استمرار حظر إقامة الحفلات الفنية والموالد والاحتفالات حتى آخر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة، استمرار حظر إقامة الاحتفالات والفاعليات الفنية أو الثقافية التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين والحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والمهرجانات والموالد، بداية من غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأوضحت الحكومة أن أسواق الجملة المرخصة لا يسرى عليها قرار الغلق فى التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، على أن يقتصر العمل بها من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع، دون التعامل مع الجمهور.

ويبدأ من غدا السبت تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهى والمولات والنوادى الرياضية والجيم وقاعات الأفراح فى التاسعة مساء وتفتح فى السادسة صباحا ، ليطبق هذا القرار من غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطى والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.