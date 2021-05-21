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غدا.. بدء تطبيق قرار الحكومة بفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ من غد السبت تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة بشأن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهى والمولات والنوادى والجيم وقاعات الأفراح فى التاسعة مساء وتفتح فى السادسة صباحا، ليطبق هذا القرار من غد السبت وحتى نهاية شهر مايو.

 

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطى والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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