شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء تطبيق قرار الحكومة بفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ من غد السبت تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهى والمولات والنوادى الرياضية والجيم وقاعات الأفراح فى التاسعة مساء وتفتح فى السادسة صباحا، ليطبق هذا القرار من غد السبت وحتى نهاية شهر مايو. وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطى والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.