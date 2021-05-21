شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الحكومة فى أسبوع.. 12 قرارا و11 اجتماعا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من15 حتى 21 مايو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الابتكار"، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء فرع "جامعة السويس" بمدينة "أبورديس" بمحافظة جنوب سيناء، على مساحة 50 فداناً، يضم أربع كليات هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة.

وتضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث نصت المادة الأولى من القرار في جزء منها على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها8400 جنيه، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها، كما تم اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية "زوير"، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على التصرف بالبيع إلى شاغلي بعض قطع الأراضي والمقيمين عليها من "حسني النية"، والتي تدخل ضمن أراضي الـ (76) فداناً الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، فضلاً عن الموافقة على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسينى والثابت في المنطقة المرئية وتحت الحمراء.

كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة، ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية، بالإضافة إلى الموافقة على استصدار قرار بتسجيل الأراضي محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه قد تمت الموافقة على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا إلى جانب الموافقة على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس 51٪ ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25٪، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24٪.

وتضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية شهر مايو، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي " أون لاين" - عن بعد بداية من شهر يونيو.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة وتنفيذها في أسرع وقت، فضلاً عن الموافقة على عدد من المقترحات لتيسير الحركة المرورية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، واستشاري المشروعات، كما عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالي المستحقين في المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس صندوق تطوير العشوائيات، وسكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

وتضمنت الاجتماعات، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ورئيس هيئة الشراء الموحد، ومساعد وزيرة الصحة، والمدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، ومدير عمليات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعاون وزيرة التخطيط، فضلاً عن اجتماع سيادته مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف توريد القمح وتوافر السلع الأساسية، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن من القمح، وكذلك تم التأكيد على وجود مخزون استراتيجي كافٍ من جميع السلع الغذائية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وكذلك اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار في تطبيق قرارات اللجنة في اجتماعها السابق حتى نهاية مايو، مع إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية، وخفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوسع في تطعيم العاملين بالسياحة على مستوى الجمهورية.

واستكمالاً للاجتماعات، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومدير المركز الديموجرافي، فضلاً عن عقد اجتماع لاستعراض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة بالقاهرة الكبرى، حيث تم استعراض عدة تصورات لتطوير محور 26 يوليو من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائري، كما تم مناقشة مخطط لتطوير محور عمرو بن العاص بحي الهرم بالجيزة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلي المكاتب الاستشارية، بجانب اجتماع لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض "إكسبو دبي"، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ومساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وكذلك اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الري التقليدية إلى النظم الحديثة، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، تفقد سيادته عدداً من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل للربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية، في ظل حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، وذلك برفقة وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظي القليوبية، والدقهلية، كما تفقد سيادته مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب، وكذلك أعمال إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا، كما تفقد مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة)، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (دمياط / جمصة / المنصورة الجديدة / بلطيم).

وشملت الأنشطة أيضاً، متابعة لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة، حيث تفقد نموذجاً للفيلات وأعمال تطوير كورنيش المدينة، حيث رافقه خلال الجولة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظا دمياط، والدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية، فضلاً عن تفقد سيادته مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة، والتي تشمل الإسكان المتميز، ذي الطابع الساحلي، و"سكن مصر"، وغيرهما، وسائر الخدمات الأخرى بالمدينة.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة دمياط للوقوف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث استهل الجولة بمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري بشطا، ورافقه خلال الجولة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، بالإضافة إلى تفقد سيادته عدد من المصانع وورش الإنتاج بمنطقة الأراضي الصناعية بمدينة دمياط للأثاث، حيث أجرى حواراً مع عدد من القائمين على صناعة الأثاث والعاملين، مؤكداً دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة، فضلاً عن تفقد أيضاً مشروع الإسكان الاجتماعي والاستثماري الذي يتم تنفيذه بموقع شطا ٢، وذلك خلال جولته بمحافظة دمياط، برفقة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وشملت الأنشطة أيضاً، تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر، الذي يعد من المشروعات المهمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة نحو ٢٤٠ مليون جنيه، وكذلك شهد تشغيل توسعات خزانات المياه بالمدينة، والتي تم تنفيذها مؤخرًا بتكلفة ٤٠ مليون جنيه، هذا إلى جانب تفقد مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضاري بمدينة رأس البر، وذلك تزامنًا مع إعلان محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة

كما أوضح التقرير تفقد مشروع استكمال مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج خلال زيارته لمحافظة دمياط، حيث أكد أن استكمال المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والفني للأجيال الصاعدة، في ظل التأكيد الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري.

وإلى جانب ذلك، فقد شهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من ناحية، وكل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزي للتعمير) من ناحية أخرى، وذلك بشأن إنشاء وتأثيث حضانات للأطفال بالمدارس ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وإنابة وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة الإسكان في تنفيذ مشروعاتها والإشراف عليها.

وشملت الأنشطة أيضاً، استعراض رئيس مجلس الوزراء تقرير حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر أبريل 2021، حيث تمت الإشارة إلى أن الكميات التي تم ضخها بالسوق المحلى من قبل مختلف الشركات خلال شهر أبريل الماضي كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلى.

كما تفقد مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، برفقة وزيرة الصحة والسكان، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "اليونيسيف"، ومسئولي وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفى إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وأدلى سيادته بتصريحات صحفية خلال جولته التفقدية، أكد فيها أن الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، داعياً المواطنين إلى الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح، ومؤكداً أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر تم اعتمادها وآمنة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد أورد التقرير لقاء مع نواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط؛ وذلك للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.