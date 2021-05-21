إحباط طرح 1.5 طن سكر مدعم في السوق السوداء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1٫5 طن "سكر تموينى"- 360 عبوة زيت تموينى مخصص ربطا على البطاقات التموينية بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى بالجيزة.

التحريات أشارت إلى أن مدير المحل جمع المواد التموينية المضبوطة دون صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.