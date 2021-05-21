بعد انتشاره على "فيس بوك".. تفاصيل فيديو سرقة هاتف من صيدلية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن القائم على نشر الفيديو صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وباستدعائه قرر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول من الصيدلية محل عمله، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.