شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من فرانكفورت (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



استقبل مطار الغردقة الدولى منذ قليل أولى رحلات شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى قادمة من فرانكفورت وعلي متنها ١٤٤ سائحا.

يأتى ذلك نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق الفعال بين شركتي آيركايرو وشركة صن إكسبريس، أحد أهم منظمي الرحلات السياحية إلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

كما صرح حسين شريف رئيس مجلس إداره شركه اير كايرو، أن الشركة تسعى إلى التوسع في فتح أسواق جديدة وتدشين نقاط مختلفة في العديد من الوجهات الخارجية لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية وتحقيق منافسة عالمية مع نظيراتها من شركات الطيران الأخرى.

هذا وقد قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإستقبال ركاب الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم في سهولة ويسر تام مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين في المطار.

من الجدير بالذكر أن شركه اير كايرو قررت تسيير 30 رحلة منتظمه اسبوعيا خلال موسم الصيف الحالى بين مطار الغردقة الدولى و14 مطار في كل من دول ألمانيا والنمسا وسويسرا بما يسهم في زيادة الحركة السياحية إلى مدينه الغردقه .

وتجدر الإشارة إلى توسع آير كايرو في المبيعات عبر موقعها الإليكترونى. www.aircairo.com الذي انطلق في شكلة الجديد نهاية إبريل الماضى بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لوكلاء السفر والسياحة حول العالم.

مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من فرانكفورت.

مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من فرانكفورت.

مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من فرانكفورت.