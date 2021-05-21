شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد مشكلة المياه الجوفية بنفق السكك الحديدية بالسد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منطقة السد العالى شرق، والمدرجة ضمن المناطق العشوائية، حيث تفقد مشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بالمنطقة، ووجه بعرض مقترح الحل النهائي الذي توافقت عليه المؤسسات العلمية على مجلس الوزراء ووزارة النقل بإنشاء كوبري علوى للسيارات مع ردم وغلق النفق واقتصاره على مرور شبكات المرافق العامة من أجل عودة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى الحافلات السياحية والتجارية.

والتقى المحافظ مع ممثلي أهالي المنطقة بنادي الكهرباء في حضور النائب جابر أبوخليل عضو مجلس النواب، علاوة على رؤساء الشركات والهيئات ومديرى الجهات التنفيذية حيث استمع لبعض المشكلات الملحة للمنطقة التي تضم 9 منشآت سكنية وأكثر من 20 ألف نسمة.

وأكد أشرف عطية على أن الهدف من الجولات الميدانية التلاحم المباشر مع المشاكل واحتياجات المواطن الأسواني لتخفيف المعاناة وتحسين مستوى معيشته بمواجهة التحديات المتراكمة على أرض الواقع وبشكل تدريجى وعلى مراحل، موجهاً برفع أستغلال جزء من مستشفي السد العالي التابع لشركة الخدمات الطبية بوزارة الكهرباء على رئيس الوزراء ليعمل كمركز طبى بشكل مؤقت لمدة عام لحين أنشاء وحدة صحية ضمن منظومة التامين الصحى الشامل بعد تخصيص قطعة الأرض، وهو الذي يتوازى مع إنشاء نقطة لإسعاف لخدمة الحالات الطارئة بعد توفير الموقع اللازم لذلك .

كما أمر محافظ أسوان مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في إحلال وتجديد أحد خطوط مياه الشرب المتهالك مع تركيب خط آخر بعد تعاقد المستفيدين على عدادات المياه، بالإضافة إلى إدراج المنطقة ضمن خطة العام القادم لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة منذ ستينيات القرن الماضى، مكلفاً مسئولي الأبنية التعليمية البدء في إجراءات إنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بعد تخصيص مساحة 4125 م2 لهذا الغرض، وكذا تطوير وتنجيل وإنارة الملعب الترابى، علاوة على قيام شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بمد نشاط شركة النظافة المتعاقدة معها لمستعمرة صحارى إلى السد العالى شرق، مؤكداً على أنه سيتم عرض موقف تقنين واضعى اليد والتصالح في مخالفات البناء على مجلس الوزراء وخاصة في ظل تبعية أراضى المنطقة للعديد من جهات الولاية.