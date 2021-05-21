شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1100مواطناُ خلال يومين في قوافل مجانية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية عبداللطيف يوسف مركز الفشن على مدار يومي الأبعاء والخميس«19 و20مايو الجاري»مكونة من 10عيادات في 9تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1113مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 60، معمل طفيليات 20 ،حالات الأشعة 9، استصدار قرار على نفقة دولة، تحويل 19 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 28 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 83 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 90مواطنا.

هذا وقد أشار وكيل الوزارة إلى أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.