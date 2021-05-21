شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 31 محضر تمويني بالباجور وسرس الليان وإجراءات قانونية رادعة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة على عدد من المخابز البلدي والمحلات التجارية بنطاق المدينة وذلك لمراقبة الحالة التموينية ومتابعة الانتاج والتشغيل داخل المخابز، أسفرت عن تحرير 12 محضر نقص وزن، 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذا 3 محاضر عدم نظافة الأدوات المستخدمة في الإنتاج، 6 محاضر عدم تواجد المدير المسؤول عن المخبز، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم إعلان مواعيد التشغيل .

وفى ذات السياق، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن شن حملة تفتيشية بنطاق المدينة للمرور على المخابز البلدية ومتابعة سير العمل والتأكد من المواصفات والأوزان القانونية لإنتاج الخبز، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر نقص وزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.