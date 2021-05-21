شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قيود الارتفاع بعدد من القرى بمركز نصر النوبة حفاظا على الرقعة الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 3 قرى هي عنيبة وتوشكى شرق وتوشكى غرب التابعة مركز نصر النوبة، وذلك من إرتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 متر لتصبح جميعها 12 متر، لافتاً إلى أن الموافقة على تعديل قيود الإرتفاع لهذه القرى تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من خلال التوسع الرأسى بدلاً من الأفقي.

وكشف محافظ أسوان عن أنه جار استكمال إعداد واعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك استكمالاً لأوجه التعاون المتواصل والمستمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن إعادة النظر في قيود الإرتفاعات المسموح بها بنطاق مدن وقرى المحافظة والتى تم الإعلان مسبقاً عن زيادة ارتفاعات لعدد من القرى.