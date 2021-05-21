شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا سمير غانم: فقدنا فنانًا مدهشًا مخلصا لرسالته‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الفنان سمير غانم الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع فيروس كورونا

وقال حنا في بيان له اليوم: فقدنا فنانًا مدهشًا أخلص لرسالته ورسم البسمة على وجوه المصريين لسنوات طويلة مضيفًا: لقد شكلسمير غانم أحد رموز القوة الناعمة المصرية فسافرت أعماله من المحيط إلى الخليج

وصلى رئيس الأساقفة لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز متمنيًا أن ينعم الله عليها بالشفاء العاجل وأن يترأف على ابنتيه دنيا وإيميسمير غانم بعد فجيعة فقد والدهما