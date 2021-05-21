شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر و"العمال العرب" يشيدون بدور مصر فى وقف العدوان الإسرائيلى على فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد عمال مصر والعمال العرب ومنظماتهم النقابية بالجهود التى قامت بها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.
وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، عن سعادته بالمواقف المشرفة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مساندة حقوق الشعب الفلسطينى وتقديم الدعم والمساندة لهم والتى تؤكد على أهمية ومكانة مصر واحترام قراراتها لدى المجتمع الدولى وهو ما أكدته الاستجابة الفورية من قبل الأطراف المعنية لوقف آليات الصراع فورا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة؛ والذى تم التوصل اليه وفق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم.