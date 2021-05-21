شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "الأطباء": نثمن ونفتخر بنجاح المبادرة المصرية فى وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، نجاح الجهود الدبلوماسية فى إدخال المبادرة المصرية، لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن التحركات المصرية على كافة المستويات منذ بداية الأزمة لدعم الفلسطينين تكشف الدور العظيم الذى تقوم به مصر لصالح القضية الفلسطينية، بالتزامن مع تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدات الطبية والغذائية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، وفتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال المصابين والجرحى، وكذلك وفتح المستشفيات المصرية لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأضاف القاضى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن نقابة الأطباء فى إطار دعمها للجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينين، كانت قد فتحت باب التطوع لأعضائها لمساندة مصابى الأحداث الجارية بفلسطين بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، ووصلت أعداد المتقدمين إلى أكثر من 1200 طبيب، لافتا إلى أن نجاح المبادرة المصرية يؤكد استمرار سياسة الدولة المصرية وقيادتها السياسية فى لعب دور ريادى بالمنطقة العربية لتحقيق الاستقرار

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة؛ والذى تم التوصل اليه وفق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم.