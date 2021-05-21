وكيلا النواب والشيوخ وعدد من الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد أبو شقة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: هاني رجب

أدى وكيلا مجلسي النواب والشيوخ المستشار أحمد سعد والمستشار بهاء أبوشقة وعدد من الوزراء على رأسهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صلاة الجمعة بمسجد أبو شقة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

كما حضر الصلاة كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا واللواء أحمد راشد محافظة الجيزة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات حزبية وسياسية وإعلامية وصحفية وشعبية.

وألقى وزير الأوقاف، قبل أن يؤم الصلاة، خطبة بعنوان "التسامح وكف الأذى عن الناس صدقة"، حيث أكد أنه من الواجب أن لا يؤذي الشخص شخصا أخر، منوها إلى ضرورة الحفاظ على الأمن وعدم إيذاء البعض لبعضهم وهذا ثوب عظيم وصدقة كبيرة.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة، بدور القيادة المصرية والمبادرة العظيمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت في وقت يعاني العالم من جائحة كورونا المستجد.

وثمن وزير الأوقاف المبادرة المصرية ونجاح جهودها في وقف إطلاق النار وتثبت الهدنة ودخولها حيز التنفيذ لوقف نزيف الدماء وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها خصوصا شعب أهل غزة الشقيق، مؤكدا أن مصر لا تعرف إلا البناء والتعمير وهذه سنة الله في كونه.



وأشاد ببناء مسجد أبو شقة على يد عائلة المستشار بهاء أبوشقة والذي لم يستغرق وقتا مما يؤكد أننا دولة بناء، مشيرا إلى أنه بافتتاح هذا المسجد الكبير نصل إلى رقم 1315 مسجدا في أقل من 9 أشهر.

وأزال وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة والمستشار أبوشقة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الصلاة لفيف من المواطنين وسط إجراءات احترازية من ارتداء الكمامة والتباعد لمواجهة فيروس كورونا.