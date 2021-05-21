ننشر أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الـ16، والتي تعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة الثقافية من حيث عدد الأعمال المشتركة في مختلف فروع الجائزة، والتي وصلت إلى 1263 عملا أدبيا.

يحصد جوائز هذا العام 12 من شباب وكبار الأدباء والكتاب عن أعمالهم الأدبية المتميزة في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

وقد فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء الكاتب الدكتور إيمان يحيى عن رواية "الزوجة المكسيكية" الصادرة عن دار الشروق.

بينما فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء الكاتب سمير الفيل عن المجموعة القصصية " أتوبيس خط 77" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز بجائزة المركز الأول لأفضل رواية، فرع شباب الأدباء الكاتب أحمد الفخراني عن رواية "بياصة الشوام" الصادرة عن دار العين للنشر.

كما فازت الرواية أيضا بجائزة الترجمة، التي تم إضافتها إلى فروع الجائزة هذا العام، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، من خلال ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية كجائزة أدبية تشمل جميع تكاليف التعاقد مع إحدى الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية.

وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب أحمد المرسي عن رواية "ما تبقى من الشمس" الصادرة عن دار البشير.

بينما فاز بجائزة المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتبة جيلان الشمسي عن المجموعة القصصية "كأن تنقصه الحكاية" الصادرة عن دار العين للنشر.

وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب محمد فرج عن المجموعة القصصية "خطط طويلة الأجل" الصادرة عن دار العين للنشر.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول - كبار الكتاب - الكاتبة سمر طاهر عن سيناريو فيلم " النزيل".

وذهبت جائزة أفضل سيناريو، الفرع الثاني - شباب الكتاب إلى الكاتب بولا تادرس ثابت عن سيناريو فيلم "عبد الله".

وفي مجال النص المسرحي، فاز بجائزة المركز الأول الكاتب فيصل رزق عن النص المسرحي "حكاوي الأراجوز"، بينما فاز بجائزة المركز الثاني الكاتب مينا بباوي عن النص المسرحي "برنتانيا".

أما جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي فقد فاز بها مناصفة كل من الكاتب سامح فايز عن كتاب "حكايات عن القراءة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والدكتور عبد الناصر هلال عن كتاب "الالتفات البصري – من النص إلى الخطاب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشجيعا لشباب الأدباء والكتاب، يتم منح مكافآت مالية للأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، والتي تضمنت في الرواية: "ترتيبات عشوائية" لـ"دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ"شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ"نورا ناجي". وفي المجموعة القصصية: "لصوص النوم" لـ"أمجد الصبان"، "رؤى المدينة المقدسة " لـ"أميمة صبحي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي". وفي السيناريو: "الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ"أحمد إيهاب عبد الوارث"، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ"محمود حسن عبد العليم"، "هاملت" لـ"السيد عبد النبي"، "الكيلو 35" لـ"محمود أحمد عبد الرحمن".

شارك في تقييم الأعمال واختيار الفائزين في هذه الدورة 6 لجان تحكيم تضم نخبة من كبار الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر:

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الأول - كبار الأدباء): الدكتورة رانيا فتحي (مقررة اللجنة)، الدكتور حسين حمودة، الكاتب والروائي صبحي موسى، الكاتبة الصحفية كريمة كمال، الكاتبة الروائية منصورة عز الدين.

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الثاني - شباب الأدباء): الأستاذة الدكتورة هالة كمال (مقررة اللجنة)، الكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة الروائية الدكتورة سحر الموجي، الكاتب الصحفي محمد شعير، الكاتب هشام أصلان.

لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع أول – كبار الكتاب): المخرجة والمنتجة ماريان خوري (مقررة اللجنة)، المخرج السينمائي الدكتور أحمد ماهر، المخرج السينمائي الدكتور حسن عيسى، الدكتورة سلمى مبارك، الناقد السينمائي عصام زكريا.

لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع ثان – شباب الكتاب): المخرجة السينمائية هالة جلال (مقررة اللجنة)، المخرج السينمائي أحمد فوزي صالح، الدكتور أشرف راجح، المخرج السينمائي أمير رمسيس، السيناريست مريم نعوم.

لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي: المخرج المسرحي الكبير حسن الجريتلي (مقرر اللجنة)، الدكتورة أمال مظهر، الدكتورة داليا الشيال، الدكتورة دينا أمين، المخرج المسرحي طارق الدويري.

لجنة تحكيم النقد الأدبي: الدكتورة فاتن مرسي (مقررة اللجنة)، الدكتورة سحر عبد الحكيم، الدكتور محمد بدوي، الدكتورة هدى عياد، الدكتور وليد الحمامصي.