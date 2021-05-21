٧٥ شاحنة مواد غذائية وطبية.. حماة الوطن يكشف تفاصيل قافلة ائتلاف دعم مصر إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، تفاصيل القافلة المصرية التي وصلت غزة، اليوم، مشيرا إلى أنها عبارة ٧٥ شاحنة تحمل أطنان من المواد الغذائية والطبية.

وقال رئيس الحزب في بيان له، الجمعة، إن المبادرة أطلقت كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب الفلسطينى من مساعدات إنسانية، موضحا أنه تم ترتيبها بمجهودات ائتلاف دعم مصر المشكل من أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والشعب الجمهورى.



من جانبه قال الفريق أسامه الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، إن القافلة رافقها ممثلين عن كافة الأحزاب المشاركة، مضيفا:"مصر هي الشقيقة الكبرى لغزة وعلى استعداد تام لمساعداتها فهذا أمر تاريخي وليس بجديد على مصر وشعبها وقياداتها السياسية".

وقال اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، إن القافلة رافقها ٦ نواب وهم "أحمد بهاء، وأحمد يحيي، و ميرال هريدي، ونيفين عبد الله، وهشام سويلم ورقية عبد العزيز، مشيدا بقرار وقف إطلاق النار والذي تم برعاية مصرية.

وأوضح نصير أن الحزب كلف نوابه بشمال سيناء بمرافقة، النواب المرافقين للقافلة واستقبالها منذ الوصول لشمال سيناء وحتى توديعها للذهاب لفلسطين، وبمشاركة أمانة القبائل العربية للحزب ونائبيها كل من فايز أبو حرب وابراهيم أبوشعيرة.

وأكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، أنه بالإضافة لإصدار توجيه لأمانة شمال سيناء بالحزب وأمينها المهندس هيثم رحمي باستقبال القافلة مع النواب، فإن أمانة شمال سيناء تقوم بزيارة للمستشفيات المصرية التي استقبلت مصابين، والوقوف على كافة احتياجات المرضى وأيضا المستشفى.

وأشار العطيفي إلى أنه يتم توفير احتياجات المصابين والمستشفى من دعم عيني ومعنوي، مؤكدا أنهم على تواصل مستمر من أجل تقديم الدعم للمستشفى والأسر كل على حده.​