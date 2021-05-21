مطاردة تنتهي بجثة.. سقوط عصابة "التثبيت" بطريق رابط بين الإسماعيلية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات كرها عن قائديها ومقتل أحد أحد الأشخاص.

تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من عامل- مقيم بدائرة المركز أنه حال قيادته سيارته الملاكي وبرفقته شقيقه بمدق ترابي بالمنطقة الجبلية "حدودية بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية" شاهدا دراجتين ناريتين متوقفتان على جانب الطريق وبجوارهما 4 أشخاص مجهولين، فقام بالإسراع وتخطيهم وعقب ذلك فوجئ بطلق ناري بالزجاج الخلفي للسيارة وإصابة شقيقه بعيار ناري بالرأس فتوجه لمسكنهما لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات كرهاً عن قائديها مكون من 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم الدراجة النارية "المستخدمة في الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرروا باتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائدها، وبتاريخ الواقعة توجهوا لمحل الواقعة ولدى مشاهدتهم لسيارة المجني عليهما قاموا باعتراض طريقهما محاولين استيقافهما إلا أن قائد السيارة قام بالإسراع وتخطيهم، فأطلق الأول عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أصابت إحداها المجني عليه فأودت بحياته.

وبإرشادهم تم ضبط السلاح المستخدم بندقية آلية وعدد من الطلقات، وأضافوا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.