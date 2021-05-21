بـ"نظام المقاصة".. ضط موظف سابق بشركة صرافة لاتجاره في العملة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على ضط موظف سابق بشركة صرافة لاتجاره في العملة بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف سابق بشركة صرافة، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدفه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية- هاتف محمول "يحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم").

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.