شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القناطر الخيرية تتزين بعد خطة تطوير «الرى»... وإفتتاح حديقة البحيرة قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه يجري حالياً الإنتهاء من تطوير حديقه البحيرة بالقناطر الخيريه على مساحه ٥ أفدنة، وذلك في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها الوزاره لحدائق الري بالقناطر، مشيرا إلى الإنتهاء من تطوير حديقه المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة، ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تطوير حديقه الياسمين بمسطح (٧) أفدنة قريباً.

وأضاف «عبدالعاطى»، أن أعمال التطوير تشتمل على عمل بحيره صناعيه بطول ١٥٠ متر على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافه لكافيتريا وقاعه أفراح ومسطحات كبيره من النجيله الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبيه وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع إستخدام شبكه ري حديث لرى الحديقة، وتنفيذ شبكه إناره ليليه للحديقة.

وأوضح وزير الري أن جميع اعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها، مشيرا إنه تم الإنتهاء من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة (١٣) فدان .

وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن أعمال تطوير حديقة «عفلة» في القناطر الخيرية إشتملت على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين موضحا ان هذه الحديقة تتميز بمجموعة من الأشجار النادرة التي استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى ٢٠٠ عام .

وكانت أجهزة الوزارة قد سبق لها رصد أحد التعديات على أملاك الري بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بمحافظة القليوبية، عبارة عن إقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة بالجسر الأيمن للرياح المنوفي أمام حديقه الجامع وسجن القناطر، وتم إزالتها بشكل فوري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدي، وذلك في ضوء مجهودات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الرى بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية

حدائق القناطر الخيرية - صورة أرشيفية

حدائق القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية

حدائق القناطر الخيرية