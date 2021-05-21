شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق كل مركز ومدينة، وذلك حرصاً على حق الدولة والشعب.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإزالة فورية في المهد بنطاق الوحدة المحلية بقهبونة، حيث تم إزالة سور بالدبش الابيض على مساحة 80 متر طولي، وتم تسليم الأرض للزراعة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، ورئيس الوحدة المحلية بالسعديين بالتعاون مع شرطة المرافق بإيقاف أعمال صب سقف مخالف بالدور الثالث علوى بقرية النعامنة بمساحه٩٦ متر، وتم التحفظ على الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن المخالف.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بالجُديدة حملة لإزالة تعديات بالبناء المخالف، عبارة عن بناء سور ارتفاع متر وطول ١٢متر في قرية المعالى، وعلى الفور تم ازالة السور ومساواته حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما قام مسئولي الوحدة المحلية بالصنافين، بشن حملة إزالة تعديات بناء مخالف بعزبة مرعي على مساحة ٨٠متر، عبارة عن فك سقف دور أول علوي وازالة الشدة الخشبية المجهزة لأعمدة الدور الثاني العلوى دون الحصول على تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملة ازالة كلية بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية ومدير الجمعية الزراعية، ومسئولي الإزلالات بالوحدة وحماية أمنية من نقطة شرطة اللبا، أسفرت الحملة عن إزالة كلية لسور بالبوص على أرض زراعية بمساحة ١٦٥م بناحية قرية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم ضبط المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضده

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، من إيقاف أعمال بناء وتشطيبات مخالف للقانون بنطاق المدينة، حيث تم ضبط مواطن يقوم بأعمال تشوين مواد بناء أمام منزله لاستخدامه في أعمال بناء دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وتم إزالة التشوينات.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية ومسؤول القسم الهندسي بالوحدة المحلية، شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية، حيث تمكنت من ازاله وفك شدة خشبية لسقف الدور الاول علوى على مساحة 100 متر بقرية العدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي سياق متصل قام مسئولي الوحدة المحلية بشبرا النخلة، بشن حملة لإزالة سور تم بناءه بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، بقرية العبسي على مساحة 100متر وتم تطبيق القانون على المخالفين.