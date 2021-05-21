شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة للدور المصري في وساطة الهدنة بين فلسطين وإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت البيانات الصادرة في إسرائيل والأخري الصادرة عن الفصائل الفلسطينية على دور وساطة مصر في الوصول إلى الهدنة بين الطرفين ووقف إطلاق النار، مع إشارات دولية إلى ضرورة الوصول إلى حل دولة فلسطين عن دولة إسرائيل.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدور مصر في التوصل للإتفاق مؤكدًا على دعم أمريكا لجهود الوصول إلى سلام دائم، كما رحب مسؤولون غربيون بالإتفاق الهدنة بين اسرائيل وفصائل فلسطين في قطاع غزة.

ما هو دور مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطين

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانًا يعلن فيه موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على توصيات جميع المسؤولين الأمنيين بقبول مبادرة مصر للوقف الثنائي غير المشروط لإطلاق النار.

وعقب الإعلان عن موافقة اسرائيل على وقف إطلاق النار قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة: «استجبنا إلى الوسطاء».

وتواصلت مصر عدة مرات مع الطرفين من أجل وقف إطلاق النار ثم العودة إلى مسار المفاوضات لإقامة دولة فلسطين وحل الدولتين.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناول التباحث حول تطورات الأوضاع في الاراضى الفلسطينية في ظل التصعيد الاخير، كما تلقي الرئيس إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناول تبادل الرؤى حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل التعاون لوقف العنف والتصعيد في ظل التطورات الأخيرة، وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسي مع جميع أطراف القضية من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة كلها.

أشاد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني مساء باتّفاق وقف إطلاق النار الذي تم بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة من مصر مطالبًا باستدامته.

وأثني تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط بالاتفاق بين غزة وإسرائيل على وقف إطلاق النار وتقدم بالتعازي للضحايا وأثني على جهود مصر في استعادة الهدوء.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان «أؤكد على أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين عليهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وبدء حوار جاد لمعالجة أسباب الصراع، وأن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية، ويجب بذل كل جهد لتحقيق المصالحة الوطنية لانهاء الانقسام.

ورحب هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة حماس في تغريدة عبر موقع تويتر «إن تطبيق وقف لإطلاق النار أمر جيد، وكذلك عدم سقوط ضحايا، وعلينا معالجة الأسباب، وإعادة بناء الثقة للتوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط.

وحثت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الجمعة، الجانبين على تعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في الأجل الطويل، من أجل حل سياسي يجلب السلام والأمن بشكل دائم للجميع.

ورحب جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار وأشاد في بيان بموقف مصر وقطر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الدول الذين لعبوا دورًا في التوصل للإتفاق، مضيفًا «مصدومون، ونشعر بالأسف للخسائر في الأرواح»، مشددًا على أن «الحل السياسي وحده يحقق السلام الدائم وينهي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي كاملاً، وحل الدولتين أصبح ذا أهمية قصوى، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم كامل الدعم للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية في تلك الجهود بالإشتراك مع الشركاء الدوليين الرئيسيين منهم الولايات المتحدة وشركاء آخرين في المنطقة، واللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تم إعادة تنشيطها لهذا الهدف».

ترحيب بايدن بالإتفاق وإشادة بدور مصر

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن باتفاق وقف إطلاق النار«أنا مقتنع بأنّ الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقّون العيش بأمان والتمتّع بالحرية والازدهار والديموقراطية، وستواصل إدارتي الجهود الدبلوماسية للتحرّك نحو تحقيق هذا الهدف، ولدينا فرصة حقيقية للتقدّم»، وأشاد رئيس أمريكا بدور مصر في التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وحثت ليندا توماس السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة على التحول إلى التركيز على تحقيق تقدم في اتجاه السلام الدائم، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة.

دعوة لمباحثات بين القادة الفلسطينين والإسرائيليين في روسيا دون شروط

عبرت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية عن ارتياح موسكو لوقف إطلاق النار، مؤكدة على ضرورة استئناف المفاوضات لمنع اندلاع جولات الصراع العسكري من جديد، مشيرة إلى أن موسكو مستعدة لتنفيذ مباردتها بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في أراضيها بين قيادة إسرائيل وفلسطين وأن الفلسطينيون عبروا عن موافقتهم لكن الإسرائيليين لم يحددوا موقفهم بعد».