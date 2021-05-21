شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 139 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت أعمالها في الثالث من شهر إبريل الماضي، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال ال 6 أسابيع الأولي من الحملة، بتحصين 96 ألف و683 رأس أبقار ضد الجلد العقدي، وتحصين 43 ألف و68 رأس أغنام ضد جدري الأغنام، وترقيم وتسجيل 4533 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين، مؤكدا تواصل جهود المديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة، للقضاء على مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.