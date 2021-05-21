شكرا لقرائتكم خبر عن «كف الاذي عن الناس صدقة» عنوان خطبة الجمعة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «كف الاذي عن الناس صدقة» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وأضاف «راضي» في خطبته أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها امرت بكف كل اذي يضر الناس ومن ذلك اذي الطريق من خلال مضايقة المارة أو مخالفة تعليمات المرور أو القاء المخلفات في الطريق حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم( إياكم والجلوس في الطرقات ،فقالوا يا رسول الله ما لنا من بد من مجالسنا نتحدث فيها ،قال فإذا ابيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم (من آذي المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ) وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يسهم في كف الاذي عن الطريق بالجنة حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له، فغفر له).

وأكد أن من صور الاذي التي أمرنا الله بالكف عنها الاذي باللسان ،من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب حيث يقول سبحانه وتعالى( يا أيها الذين آمنوا لا بخير قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرآ منهم ولا نساء من نساء عسي ان يكن خيرآ منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون * يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتآ فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) (ويقول سيدنا معاذ يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به، فقال صلي الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم ) ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) .

وختم مناشدآ لجموع الشعب المصري بصفة عامة وشعب السويس الباسل بصفة خاصة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله داعيا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر .