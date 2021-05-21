شكرا لقرائتكم خبر عن 23601 مواطن يتلقون لقاح كورونا بالقليوبية في مراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 23601 مواطنا جرعة اولي و3382 جرعة ثانية حيث حصل 6934 شخصا في مستشفى كفر شكر المركزى جرعة اولي و1281 جرعة ثانية و6150 جرعة اولي و847 جرعة ثانية من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و6417جرعة اولي و1227 جرعة ثانية تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 934 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و873 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و612 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية و811 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر و421 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور و449 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر

فيما سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية وجاءت مدينة ومركز بنها أعلي نسبة إصابة ب39 حالة ثم مركز طوخ 12 حالة ومركز القناطر 5 حالات ومركز شبين القناطرحالتين وشرق شبرا وقها ومركز كفرشكر حالة واحدة لكل منهم وغرب شبرا والعبور ومركز الخانكة صفر إصابة