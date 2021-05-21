شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحصاد الأسبوعي لمحصول القمح في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث مساحة الرقعة الزراعية، والتي تصل إلى 880 ألفا و670 فدانا حيث تمثل 82% من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، وتحتل الشرقية المركز الأول على مستوي محافظات مصر في إنتاجية محصول القمح لسنوات عدة على التوالي.

ويعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تحصل على الأولوية القصوي من الاهتمام والمتابعة، لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته في كل أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ومستحوزعلي أكثر من 41% من إجمالي مساحة المحافظة المنزرعة بمساحة مزروعة بلغت 408898 فدانا هذا العام.

وفي هذا السياق تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، للاطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم لصوامع الحسينية، ذات سعة تخزينية تقدر 20 ألف طن بلغت 51983 طن و479 كيلو قمح، وصوامع أبوحماد ذات سعة تخزينية 20 الف طن، بلغت 42714 طن و820 كيلو قمح، وصوامع ههيا ذات سعة تخزينية 20 ألف طن قد بلغت 43628 طن و160كيلو قمح، وصوامع صان الحجر البحرية ذات سعة تخزينية 25 ألف طن، قد بلغت قد بلغت 58096 طن و910 كيلو قمح، وكذلك صوامع الكسارة بالصالحية الجديدة ذات سعة تخزينية 70 الف طن قد بلغت 45048 طن و405 كيلو قمح.

أما صوامع الزقازيق المعدنية ذات سعة تخزينية 15 ألف طن؟ قد بلغت كمية الأقماح الموردة إليها13863 طن و211 كيلو قمح، وصوامع مضرب الزقازيق ذات سعة تخزينية 10 آلاف طن فقد بلغت قد بلغت كمية الأقماح الموردة إليها 3301 طن و619 كيلو قمح، وبالنسبة لصوامع المني ذات سعة تخزينة 50 ألف طن، قد بلغت قد بلغت كمية الأقماح الموردة إليها 49183 طن و815 كيلو قمح ،وأيضاً صوامع العاشر من رمضان ذات سعة تخزينية 35 ألف طن، فقد بلغت كمية الأقماح بها 27698 طنا و590 كيلو قمح حتى اليوم.

في سياق متصل، أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي الأقماح الموردة حتى اليوم لكل من الصوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والبالغ عددهم 15 صومعة وشونة، بلغ 33052 طنا و91 كيلو، أما بالنسبة لبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا، والبالغ عددهم 20 صومعة وشونة 214790 طن و184 كيلو من القمح المحلي، وكذلك تم توريد 291123 طن و485 كيلو من القمح المحلي للصوامع والشون والبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددهم 9 صومعة وشونة، كما استقبلت صوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة، والبالغ عددهم 2صومعة وشونة 52591 طن و770 كيلو كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة والبالغ عددها صومعة وشونة 7180 طن و129 كيلو وقد تم حصاد 368797 فدان من المساحة المزروعة حتي اليوم.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2021، بحيث تكون بسعر 725 جنيها للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 25 جنيهاً عن أسعار العام الماضى.