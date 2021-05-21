شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يراجع الاجراءات الاحترازية لفتح الشواطىء لاستقبال المصطافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة إنهاء مجلس مدينة مرسى مطروح اجراءات طرح شواطئ المحافظة للشباب على ان تكون جاهزة للتسليم لأصحاب التراخيص من غدا السبت، مع إنهاء جميع الأعمال من مراجعة الدهانات وغيرها خلال 15 يوما مع الاستعداد التام وتكثيف جهود النظافة وتسويه الرمال وغيرها لإستقبال المصطافين بالشواطئ العامة وبما يحقق رضا أهالى المحافظة وزائريها.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل فريق عمل لكل شاطئ لتقديم كافة التيسيرات ،ولمنع أي تجاوزات، مع عمل يافتات بكل شاطئ تحمل إسم رئيس كل شاطئ ورقم تليفون لتلقى أي شكاوى أو بلاغات مع المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بمجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة لتلقى أي شكاوى أو استفسارات وسرعة الرد عليها.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة متابعة من مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية للمرور الدورى على الشواطئ العامة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم، وفقاً للاشتراطات والمعايير الصحية، والتى تضمن سلامة وصحة المواطنين، خاصة الالتزام بالتباعد والمسافات الأمنة بين كل شمسية من ٢_٣ متر.