شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية وعلاجية لـ 1701 مواطن بقرية الشيخ مسعود بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، خلال يومي 19 و20 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1701 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

واشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 303 حالة جراحة و497 حالة أطفال و240 باطنة و138 قلب و129 نساء و77 تنظيم اسرة و61 اسنان و256 جلديه، كما تم عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 50 حالة موجات صوتيه وعمل 21 حالة رسم قلب وعمل11 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 101 متردد وتم خلع اسنان لـ 3 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 11 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 7 عيادات متنقلة، تضم صيدلية ومعمل دم وسجلات