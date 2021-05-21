شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 مخالفة تموينية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، بينها محضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضر تجميع زيت تمويني، ومحضر سلع منتهية الصلاحية و9 محاضر لبقاله تموينية عدم مزاولة نشاط، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار.

وأضاف «يوسف» وقد شملت المضبوطات و22 كرتونة زيت طعام تمويني، و70 كرتونةة لوليتا مجهولة المصدر، و18 كيلو حلوة منتهية الصلاحية، و35 كيلو سكر ناقص الوزن.

تحررت محاضر بالمخالفات وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.