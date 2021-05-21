شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادقات أفراح وتشميع مقاهي ومحال تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية خلال الحملات الدورية اليومية، للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق، والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ،حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ القرارات، تم خلالها فض عزاء كبير بقرية النخاس لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن تغريم ١٠ من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وعلي صعيد آخر تم تشميع 2 مقهي مخالف بقرية البيوم، ومقهي مخالف آخر بقريه مشتول القاضي، وتم مصادرة ٧٦ شيشة وتوقيع الغرامة المالية المقررة على أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تابعت الحملة إعادة الانضباط للشارع وقامت برفع ٢٤حالة إشغال، متمثلة في حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، بضبط ورشة مفتوحة تعمل بعد مواعيد الغلق المحددة بنطاق العزبة الشرقية التابعة للمدينة، وتم تحصيل الغرامة الماليه المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بتحرير 6 محاضر ضد المواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا، وتحرير 4 محاضر ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة لتوقيتات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بفض سرادق فرح بقرية النعامنة وتم إزاله الفراشة، وازالة السوق العشوائي بقرية سنهوت، لتحقيق الانضباط بشوارع القرية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وعبور السيارات، وحرصا على الجميع من خطر التجمعات لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.