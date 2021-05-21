شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 مخالفات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال المحافظ: نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة على قري الظهير الصحراوي الشرقي، التابع للوحدة المحلية ببني صامت، وأسفرت الحملة عن إزالة ٥ حالات تعد على أرض أملاك دولة، بقري أولاد حمدان، والعصيات، وحماضة، بإجمالي مساحة ١١٥٠ مترا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعد على أملاك الدولة «طرح نهر»، حتى سطح الأرض، بقرية أبوفليو بمساحة إجمالية ٢٠٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للنظافة، ورفع صناديق القمامة على مدار الورديات الصباحية والمسائية بابو فليو وسوادة ومنشية سوادة.