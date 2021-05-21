إزالة 7 مخالفات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين في المنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 مخالفات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وقال المحافظ: نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة على قري الظهير الصحراوي الشرقي، التابع للوحدة المحلية ببني صامت، وأسفرت الحملة عن إزالة ٥ حالات تعد على أرض أملاك دولة، بقري أولاد حمدان، والعصيات، وحماضة، بإجمالي مساحة ١١٥٠ مترا.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعد على أملاك الدولة «طرح نهر»، حتى سطح الأرض، بقرية أبوفليو بمساحة إجمالية ٢٠٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للنظافة، ورفع صناديق القمامة على مدار الورديات الصباحية والمسائية بابو فليو وسوادة ومنشية سوادة.