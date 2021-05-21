شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيستخدم موبايلك كتير.. اعرف الخطورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، أضرار فرط استخدام الأطفال لواتف المحمول.

ونصح أسامة، خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، الأمهات بمعرفة نقاط الضعف لدى أبنائهن والمواهب التي يمتلكونها واستغلال وقت فراغهم لتنمية مهاراتهم، مستشهدا بعالم الفيزياء أينشتاين الذي كان يعاني من التوحد في صغره ولم يكمل هو وتوماس إديسون، مخترع الكهرباء، التعليم، ورغم ذلك أصبحا أشهر عالمين على مر التاريخ.

وأشار إلى أن الأمر يقع على عاتق الأم من خلال معرفة نقاط الضعف لدى أبنائهن، محذرًا من جلوس الطفل أمام التليفزيون لفترات طويلة قد يصيبه باضطراب في النوم مما يعرضه للكوابيس أثناء النوم وإصابته أيضا بفرط الحركة ومشاكل في النطق وتلعثم في الكلام بسبب تأثير أشعة التليفزيون على مادة المَيَالين في المخ.

وحذر استشاري تعديل السلوك في الوقت ذاته من استخدام العنف والإيذاء النفسي ضد الأبناء: قد يعرضه لهوس اكتئابي وميول انتحارية.