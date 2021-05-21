شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطب البيطرى بالفيوم : إنتاج سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن عادل، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، عن زيادة عدد نقاط التلقيح الصناعى الثابتة والمتحركة من 35 نقطة إلى 75 نقطة منتشرة على مستوى المحافظة لتقديم خدمة التلقيح الصناعى لصغار المربين وتوفير مستلزمات التلقيح للنقاط الأربعين المضافة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنه قد تم توفير ستة أجهزة سونار بمراكز المحافظة الستة لأعمال الرعاية التناسلية للماشية.

وأشار إلى أنه تم تركيب تنك لتخزين سائل النتروجين بالمديرية بسعة 6000 لتر واللازم لحفظ السائل المنوى .