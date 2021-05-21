شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 4 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أبو ألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، إعدام 4 أطنان من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم ضبطها محملة علي سيارة ربع نقل بمدينة مغاغة .

كما تضمن القرار التحقيق مع المتهمين بحيازة المضبوطات، والتحفظ علي السيارة، وإحالة القضية إلي المحاكمة.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تلقي تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتمكن فريق الرقابة التموينية بمركز مغاغة، برئاسة هدية سيد عبد العال،ـ ضبط سيارة رقم 4821 مرور ملوي، قيادة " ع ع ع ، 23 شنه "، محملة ب 4 طن من القشريات تشبهه الاستاكوزا، والسبيط، وجراد البحر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مصرح بتداولها .

تم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وبإحالتها للنيابة العامة قررت إعدام المضبوطات.