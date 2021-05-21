شكرا لقرائتكم خبر عن «كونفشيوس عين شمس»: 10 فائزين بمسابقة أفضل بوستر احتفالاً بـ 65 عاماً على العلاقات المصرية الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إسراء عبدالسيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ، أسماء الطلاب العشر الفائزين بجوائز مسابقة أفضل بوستر، والتي نظمها معهد كونفشيوس احتفالا بمرور ٦٥ عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، والتي أقيمت تحت عنوان «نتكاتف معاً يداً بيد لنصنع المستقبل»، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأوضحت إسراء، أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ ٦٢ متسابق ومتسابقة تم تصفيتهم على مرحلتين، ثم إجراء تصفية نهائية بين ٢٠ متسابق خضعوا للتصويت على مستوى جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغت نسبة التصويت هناك ما يزيد عن ٤٠٠٠ صوت .

وشارك بالمسابقة طلاب من كل الجامعات المصرية من بينها جامعات عين شمس، حلوان، بني سويف، جامعة بدر، المعهد الدولي للغات والترجمة.

وتنوعت تخصصات الطلاب المشاركون سواء من دارسي اللغة الصينية أوغيرهم من التخصصات الأخرى كالهندسة والزراعة وغيرها.

ومن المقرر أن تقام إحتفالية كبرى مطلع الأسبوع المقبل يتم خلالها توزيع الجوائز البالغ مجموعها ٣٢ ألف جنيه .

يذكر أن معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس استطاع خلال الفترة الوجيزة منذ إنشائه في تدعيم أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني في مختلف المجالات الثقافية والأكاديمية، وأقام العديد من المؤتمرات والمسابقات الدولية بالتعاون مع جامعات مختلفة من الصين، إلى جانب أنشطة تعليم اللغة الصينية بكل مستوياتها من المبتدأين حتى المستوى النهائي، وكذلك عقد الامتحان الدولي للغة الصينية (HSK) أونلاين على مدار العام.