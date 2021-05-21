شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تشيد بجهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت حكومة اليابان بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، كما أعربت عن احترامها وتقديرها لجهود الوساطة من قبل الدول المعنية بما في ذلك مصر والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، في بيان اليوم الجمعة، أن حكومة اليابان تأمل في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاستقرار طويل الأمد في المنطقة بما في ذلك القطاع.

ولفت توشيميتسو، إلى أن اليابان بذلت جهودًا دبلوماسية من أجل تهدئة الوضع بالتعاون مع المجتمع الدولي، وستواصل العمل نحو بناء الثقة بين الأطراف المعنية، كما أنها عازمة على لعب دورٍ نشط، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة ومساعدات إعادة الإعمار.

كما أكدت حكومة اليابان على ضرورة أن تواصل جميع الأطراف المعنية جهودها من أجل تحقيق السلام على أساس مبدأ "حل الدولتين" وتعزيز الزخم من أجل بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين.