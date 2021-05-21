شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القطاع الخاص عن وقف إطلاق النار بغزة: مصر تضرب المثل فى قيادة الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر اليوم الجمعة في قطاع غزة، مُشيداً بالمبادرة المصرية التى شكلت الأساس لاتفاق الجانبين على إنهاء الأعمال العدائية، قائلا: مصر قلب العروبة النابض، ومصر دائما من تضرب المثل فى كيف تكون الريادة وقيادة الأمة العربية .

وأضاف خليفة فى بيان: مصر العملاقة برجالها ومؤسساتها وقيادتها وعمالها وفلاحيها وقوة الوطنية لديها، لم تنتصر فلسطين بصمود رجالها وصواريخها فقط لكن بدعم مصري انتظرناه كثيرا، وأبدا لن ترفع الرأس بلد بدون مصر، ولن تستعيد مصر قوتها وريادتها إلا بمواقفها المشرفة كما نشهدها حاليا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة؛ والذى تم التوصل اليه وفق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم.