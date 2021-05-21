شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستأنف صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى يوم الاحد المقبل صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، ببدء صرف كافة معاشات مايو للعملاء اعتبارا من بداية شهر مايو وتم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني، على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والاجازات، وذلك للتيسير على العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.