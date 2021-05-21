شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت بعد صراع مع المرض.. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

كان الدكتور أحمد بهجت نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع كما أنشأ أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.. شارك بالعزاء.