شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح صباح اليوم عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الدكتورأحمد بهجت كان نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

أنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





انطلاق فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3"

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3) والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين الشقيقين.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين ، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة ، وقد تضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى.

يأتي التدريب (زايد 3) فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.





وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم وأول دفعة مواد خام لتصنيع سينوفاك

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان منذ قليل أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالى 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن نفس الطائرة، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الشحنة التى وصلت مصر تتضمن 1400 لتر من المواد الخام اليوم الجمعة خاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًة إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، مضيفًه أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





أبو الغيط مرحبا بوقف إطلاق النار: جهود مصر أسهمت في تخفيف خسائر غزة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر اليوم الجمعة في قطاع غزة، مُشيداً بالمبادرة المصرية التي شكلت الأساس لاتفاق الجانبين على إنهاء الأعمال العدائية والدخول في هدنة، ومؤكداً أن جهود مصر وتضامنها مع أهل غزة أسهمت بشكل كبير في تخفيف الخسائر ووضع حدٍ للهجمات الإسرائيلية على القطاع.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة كشفت عن عدم قبول الشعب الفلسطيني باستمرار الاحتلال، وبما يُمارسه هذا الاحتلال من جرائم ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.



وأضاف أن بديل التفاوض والتسوية وحل الدولتين، هو دولة الفصل العنصري التي رأينا مظاهرها في أحياء القدس الشرقية، في الطرد والتهجير القسري ونزع الملكية والاضطهاد على الهوية.







التخطيط: تقديم خدمات تراخيص المبانى وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة إلكترونيا

أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقع الإلكترونى لخدمات مواطني المدن العمرانية الجديدة، والذي يهدف إلى النهوض بمستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المدن.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإطلاق يأتي فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم تنفيذ وإعداد الموقع الإلكتروني لخدمة المواطنين وإتاحته من خلال الإنترنت بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكترونى من خلال الموقع ومنافذ فورى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.





الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين فى مدينة العاشر

قام المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أمس بجولة تفقدية بمشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل "الإعلان العاشر" بالمدينة، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها يونيو المقبل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.

واستهل المهندس أحمد عمران، ومرافقوه جولتهم، بتفقد أكثر من 11380 وحدة سكنية بمنطقة "حي الأندلس" في شرق المدينة بالقرب من طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، للتأكد من توفير كافة المرافق بالحي، ومتابعة أعمال الطرق الداخلية والخارجية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان 3700 وحدة سكنية جارٍ الانتهاء من تنفيذها بالحي الـ33، وتابع أعمال المرافق والطرق بالحي.