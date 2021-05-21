ضبط شخص يروج لبيع عقار طبي يُستخدم لعلاج أعراض كورونا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة وتداول الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة جمركيا، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي للجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة بعرض كمية من عقار طبي يتم استخدامه فى علاج بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا للبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عبوة من العقار الطبي المشار إليه مختلفة التركيزات وممنوع تداولـه إلا من خلال الصيدليات المصرح لها بموجب روشته طبية.. وقدرت قيمتها بـ 150 ألف جنيه خلاف الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار ، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، جار تكثيف الجهود لتحديده وضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.