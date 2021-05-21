بينها الاستيلاء على 13 مليون جنيه من دعم الخبز.. جهود مباحث التموين خلال يوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1247 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 4 أطنان "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط 1٫4 طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية- بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط 17٫04 طن "مخللات" بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 15 طن "سكر حر" معبأ داخل أجولة وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية لاستيلائه على 13٫258٫818 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط 1٫5 طن "سكر تمويني"- 360 عبوة "زيت تمويني" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تمويني - بمحافظة الجيزة تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء، وضبط 28 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للأعلاف الحيوانية - بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط 10 طن "أسمدة زراعية" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الغربية، وضبط 13465 وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت" محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الخردوات- بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.