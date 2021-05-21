في يوم واحد.. أمن المنافذ يضبط 24 قضية تهريب متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 24 قضية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1163 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 155 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.