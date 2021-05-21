"ضرائب وأموال عامة".. رحلة 5 إدارات بالأمن الاقتصادي لمواجهة الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأثمرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من خلال عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات عن ضبط 3495 قضية متنوعة.

وفي مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 5677 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وواصل رجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات نجاحاتهم والتي أسفرت في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) عن ضبط 315 قضية متنوعة.

وأثمرت نجاحات رجال إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط 4 قضايا، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 1620 قضية تنوعت ما بين (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 77 قضية متنوعة، كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 43 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية – مطبوعات، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.