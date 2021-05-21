وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص.

والتقى الفريق أول محمد زكي، بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصي، حيث نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين البلدين لتحقيق التوازن بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس القبرصي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين، مثمناً الدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتضمنت الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراءالدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان، تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين الدول الثلاث.

وأكد وزراء الدفاع للدول الثلاث على ضرورة استمرار التنسيق فيما بينهم لتحقيق المزيد من التعاون، في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

ومن جانبه التقى القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة بالسيد خارلامبوس بيتريدس، وزير الدفاع القبرصي، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون، ولا سيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع القبرصي بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة، نظراً لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

والتقى الفريق أول محمد زكي، نيكولاوس باناجيوتوبولس، وزير دفاع جمهورية اليونان، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون العسكري والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية.