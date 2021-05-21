مطار القاهرة يستقبل أول دفعة مواد خام لتصنيع مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، أول دفعة من المواد الخام، والتي تستخدم لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، بالإضافة إلى ٥٠٠ ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وكان في استقبالها داخل أرض المهبط الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقيادات من الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المواد الخام واللقاحات وصلت على طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وقام فريق من الخدمات الأرضية بإنهاء إجراءات شحنها وخروجها من الطائرة، وقامت السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الشحنة تتضمن 1400 لتر من المواد الخام خاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني، ضمن الإتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًه إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، ومضيفة خلال تصريحات صحفية أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.