شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري : وجود الوالدين بمثابة «نافذة على الجنة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، الأبناء باغتنام فرصة وجود الوالدين على قيد الحياة لأنهم بمثابة «نافذة على الجنة» يشاهدون من خلالها الرضا والرضوان.

وأضاف رضا خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن العمل الطيب مع الأب والأم يكتسب الابن من خلاله رحمة الرب سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن الرسول أوصانا بحسن مصاحبة الأم ثم الأب فضلا عن أن الله عز وجل جعل طاعة الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى.

وتابع أن طاعة الوالدين جاءت في القرآن الكريم مقرونة بطاعة الله عز وجل «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً»، لافتا إلى أن من أهم حقوق الوالدين الاحترام والتوقير.