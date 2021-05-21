شكرا لقرائتكم خبر عن بطيخ وفاكهة مثلجة ورز بلبن.. حديقة حيوان الإسكندرية تواجه درجات الحرارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت حديقة حيوان الاسكندرية، استقبال زائريها بعد غلق دام 14 يوماً، أمس تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة نبيلة عزيز، مدير عام حديقة حيوان النزهة بالاسكندرية، أن الحديقة تواجه موجة الحر من خلال اتباع نظام غذائي معين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتوفير بيئة مناسبة للحيوانات لمسايرة الطقس الصيفي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «نبيلة»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم توفير ألواح ثلج للدببة في مبايتها لتحفيف حدة درجات الحرارة، فضلاً عن تخصيص دشاش مياة بشكل دورى يوميا بالإضافة إلى توفير فاكهة مثلجة ووجبات ارز بلبن، كما يتم توفير أحواض مياه يتم تغييرها باستمرار في أماكن العروض للزائرين، فضلاً عن إعطاء الحيوانات فيتامينات وعناصر أملاح لرفع مناعتهم.

وأشارت إلى أنه يتم توفير البطيخ والشمام باعتبارها فاكهة الصيف للحيوانات لتخفيض درجات الحرارة، فضلاً عن المتابعة البيطرية اليومية للحيوانات تحت اشراف الدكتورة امينة فتحى عبدالوهاب مدير قسم الوقاية والعلاج في الحديقة مع اطباء الحديقة مشرفي المناطق، مشيرة إلى أنه في جبلاية القرود يتم توفير موز وبطيخ وسودانى وبلح في الصيف وبرتقال في الشتاء بدل البطيخ مع الجزر والبطاطا والخس يومياً، فضلاً عن العليقة الجافة لبعض الحيوانات مع الخضار الطازج اليومى، موضحة أنه بالنسبة للفصائل البقرية يتم توفير عليقة جافة وفى الشتاء يتواجد البرسيم وفى الصيف يكون الدريس بدلاً عن البرسيم.

وعن الأسود (السبع)، قالت أنه يتم تقديم وجبة اللحوم اليومية بواقع 5 ايام لحوم حمير ويوم لحوم حلال ويوم صيام حيث يتم توفير 6 كيلو جرام لحوم لكل اسد يوميا.

وكشفت وجود ولادات جديدة لاستقبال الزائرين تتضمن 18 ولادة جديدة، هي ولدة ابو عق وأبوحراب و6 قرود حبشية و4 نسناس عبلنج و5 كبش قروى نتاج الحديقة وفقس طاووس هندى، مشيرة إلى أن الاقبال على متحف المحنطات الحيوانية جيد حيث تم تحديد قيمة تذكرة الدخول بواقع 5 جنيهات للحديقة و5 للمتحف و5 لبيت الزواحف.

وقالت أن الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان يقدم الدعم اللوجستي لحديقة حيوان الاسكندرية، حيث أمدها خلال لفترة الماضية بـ4 حيوانات من فصيلة النو الأزرق والايلاند، عبارة عن ذكر وأنثى من حيوان النو الأزرق، وذكر وأنثى آخرين من حيوان الايلاند، وهما من فصيلة البقريات بهدف زيادة الإقبال على الحديقة من قبل الزائرين، مشيرة إلى أن الحديقة في انتظار سبع البحر.

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزائرين بعد توقف دام 14 يوم

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